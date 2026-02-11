Sylvamo Corporation Registered Shs When Issued Aktie

Ausblick: Sylvamo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sylvamo stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,06 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,36 Prozent verringert. Damals waren 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 970,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 858,8 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,54 USD, gegenüber 7,18 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,77 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

