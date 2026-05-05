Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Symbotic A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Symbotic A wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Symbotic A -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,56 Prozent auf 662,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Symbotic A noch 549,7 Millionen USD umgesetzt.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,510 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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