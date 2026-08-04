Ausblick: Symbotic A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Symbotic A wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,131 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Symbotic A nach den Prognosen von 15 Analysten 715,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,512 USD, gegenüber -0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at