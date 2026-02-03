Symboti a Aktie

Symboti a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Symbotic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Symbotic A wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,076 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Symbotic A -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Symbotic A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 622,6 Millionen USD im Vergleich zu 486,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Symbotic Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Symbotic Inc Registered Shs -A-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Symbotic Inc Registered Shs -A- 54,13 -0,44% Symbotic Inc Registered Shs -A-

