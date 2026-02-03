Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Symbotic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Symbotic A wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,076 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Symbotic A -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Symbotic A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 622,6 Millionen USD im Vergleich zu 486,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,25 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symbotic Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Symbotic A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Symbotic A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.11.25
|Ausblick: Symbotic A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.11.25
|Erste Schätzungen: Symbotic A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Symbotic A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Symbotic Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Symbotic Inc Registered Shs -A-
|54,13
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.