Symphony Aktie
WKN DE: A12CR3 / ISIN: INE225D01027
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Symphony mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Symphony lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Symphony die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,05 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 46,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,76 INR erwirtschaftet wurden.
Symphony soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,19 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,77 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -20,540 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 12,74 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,30 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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