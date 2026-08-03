Symphony Aktie
WKN DE: A12CR3 / ISIN: INE225D01027
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Symphony öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Symphony lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,35 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,30 Milliarden INR – ein Plus von 31,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symphony 2,51 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,52 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -20,540 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 12,82 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,30 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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