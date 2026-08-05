Ausblick: Synaptics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Synaptics veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Synaptics 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 305,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Synaptics 282,8 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,61 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -1,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at