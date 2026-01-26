Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Synchrony Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Synchrony Financial wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Synchrony Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,94 USD je Aktie gewesen.
12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,84 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,32 USD, gegenüber 8,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 20,76 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synchrony Financial
|
07:01
|Ausblick: Synchrony Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Papier Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Synchrony Financial von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)