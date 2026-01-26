Ausblick: Synchrony Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Synchrony Financial wird am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Synchrony Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,94 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,84 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,32 USD, gegenüber 8,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 15,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 20,76 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at