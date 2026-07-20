Synchrony Financial Aktie
WKN DE: A117UJ / ISIN: US87165B1035
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Synchrony Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Synchrony Financial wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Synchrony Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,50 USD je Aktie gewesen.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,71 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Synchrony Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,73 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,29 USD im Vergleich zu 9,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 15,32 Milliarden USD, gegenüber 19,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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