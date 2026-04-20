Ausblick: Synchrony Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Synchrony Financial wird am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte Synchrony Financial einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 21,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,79 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,23 USD je Aktie, gegenüber 9,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 15,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at