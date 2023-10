Ausblick: Synchrony Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Synchrony Financial wird am 24.10.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Synchrony Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,10 USD, gegenüber 6,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 13,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at