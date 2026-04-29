Ausblick: Syndax Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Syndax Pharmaceuticals stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,608 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 247,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 69,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,801 USD, gegenüber -3,290 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 354,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 172,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at