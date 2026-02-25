Ausblick: Syndax Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Syndax Pharmaceuticals wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,584 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,100 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 64,3 Millionen USD – ein Plus von 737,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Syndax Pharmaceuticals 7,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,103 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,720 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 168,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,7 Millionen USD in den Büchern standen.

