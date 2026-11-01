Ausblick: Syndax Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Syndax Pharmaceuticals wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Syndax Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,493 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,700 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Syndax Pharmaceuticals nach den Prognosen von 11 Analysten 81,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 78,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,029 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,290 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 314,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 172,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net