Ausblick: Syndax Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Syndax Pharmaceuticals lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,448 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Syndax Pharmaceuticals noch -0,830 USD je Aktie verloren.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 79,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 109,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,666 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,290 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 172,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at