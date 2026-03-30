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Synergy CHC Aktie

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WKN DE: A40QK3 / ISIN: US87165D2080

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Synergy CHC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synergy CHC wird sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,010 USD aus. Im letzten Jahr hatte Synergy CHC ebenfalls einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,270 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,2 Millionen USD, gegenüber 34,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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