Ausblick: Synergy CHC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Synergy CHC wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Synergy CHC ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 52,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,9 Millionen USD gegenüber 7,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,410 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 43,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,8 Millionen USD generiert wurden.
