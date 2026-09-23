Ausblick: SYNNEX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SYNNEX gibt am 24.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,70 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,65 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SYNNEX für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,91 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,15 USD, gegenüber 9,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 75,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at