Ausblick: SYNNEX vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SYNNEX lädt am 08.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.11.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,73 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,88 Prozent erhöht. Damals waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SYNNEX nach den Prognosen von 9 Analysten 16,95 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,84 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,09 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,95 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 62,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 58,45 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at