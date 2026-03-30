SYNNEX Aktie
WKN: 250815 / ISIN: US87162W1009
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SYNNEX wird am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,31 USD je Aktie gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 15,65 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,65 USD im Vergleich zu 9,95 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 65,04 Milliarden USD, gegenüber 62,51 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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