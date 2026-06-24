SYNNEX Aktie
WKN: 250815 / ISIN: US87162W1009
|
24.06.2026 07:01:06
Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SYNNEX äußert sich am 25.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,14 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,80 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,11 USD, gegenüber 9,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 68,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SYNNEX Corp.
|
07:01
|Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: SYNNEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: SYNNEX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.01.26
|Ausblick: SYNNEX vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: SYNNEX präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SYNNEX Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SYNNEX Corp.
|262,80
|7,35%