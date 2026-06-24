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24.06.2026 07:01:06

Ausblick: SYNNEX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SYNNEX äußert sich am 25.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,14 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,80 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,11 USD, gegenüber 9,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 68,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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