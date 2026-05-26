Ausblick: Synopsys informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synopsys wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,21 USD je Aktie erzielt worden waren.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 40,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,25 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,45 USD aus. Im Vorjahr waren 8,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 9,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at