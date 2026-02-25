Ausblick: Synopsys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Synopsys wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,39 Milliarden USD – ein Plus von 64,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synopsys 1,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,62 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at