Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Synopsys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Synopsys wird am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,67 USD aus. Im letzten Jahr hatte Synopsys einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 40,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,44 Milliarden USD gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,68 Milliarden USD, gegenüber 7,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.
Analysen zu Synopsys Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|351,00
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.