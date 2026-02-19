Synsam AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Synsam Registered stellt am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 SEK gegenüber 0,510 SEK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Synsam Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,02 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,48 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,10 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 6,44 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
