WKN DE: A3C58S / ISIN: SE0016829709

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Synsam Registered stellt am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 SEK gegenüber 0,510 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Synsam Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,02 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,48 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,10 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 6,44 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Synsam AB Registered Shs 61,80 0,49% Synsam AB Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

