Ausblick: Synsam Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Synsam Registered stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,614 SEK je Aktie gegenüber 0,600 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,79 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,91 SEK je Aktie, gegenüber 3,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,63 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 7,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at