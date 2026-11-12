Ausblick: Synspective präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Synspective präsentiert am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,610 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Synspective nach den Prognosen von 5 Analysten 1,98 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 473,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 344,9 Millionen JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,04 JPY im Vergleich zu -3,210 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,52 Milliarden JPY, gegenüber 2,38 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net