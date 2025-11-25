SyntheticMR AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946
25.11.2025 07:01:06
Ausblick: SyntheticMR Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SyntheticMR Registered wird am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass SyntheticMR Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 SEK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,8 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SyntheticMR Registered einen Umsatz von 13,3 Millionen SEK eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,543 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,390 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 57,0 Millionen SEK, gegenüber 55,7 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
07:01
Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
11.11.25
|Erste Schätzungen: SyntheticMR Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
