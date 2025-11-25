SyntheticMR AB Registered Shs Aktie

SyntheticMR AB Registered Shs

WKN DE: A3CMUC / ISIN: SE0015987946

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: SyntheticMR Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SyntheticMR Registered wird am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass SyntheticMR Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,8 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 3,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SyntheticMR Registered einen Umsatz von 13,3 Millionen SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,543 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,390 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 57,0 Millionen SEK, gegenüber 55,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

