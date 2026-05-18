Ausblick: SyntheticMR Registered präsentiert Quartalsergebnisse

SyntheticMR Registered stellt am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SyntheticMR Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,205 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll SyntheticMR Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SyntheticMR Registered 14,3 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,243 SEK, während im vorherigen Jahr noch -0,900 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,2 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 57,1 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at