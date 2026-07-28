Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Syrma Sgs Technology Aktie

Syrma Sgs Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DW1T / ISIN: INE0DYJ01015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Syrma Sgs Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Syrma Sgs Technology wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,38 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 48,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,44 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,97 INR, gegenüber 16,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 64,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S 1 317,90 1,95% Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: ATX zunächst stabil -- DAX eröffnet fester -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist beim deutschen Leitindex ein kleines Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen