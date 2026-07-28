Ausblick: Syrma Sgs Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Syrma Sgs Technology wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,38 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 48,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,44 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,97 INR, gegenüber 16,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 64,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at