Syrma Sgs Technology Aktie
WKN DE: A3DW1T / ISIN: INE0DYJ01015
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Syrma Sgs Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Syrma Sgs Technology lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,36 INR gegenüber 3,44 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Syrma Sgs Technology im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 16,67 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 45,48 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 22,91 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,94 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich auf 67,53 Milliarden INR, gegenüber 48,19 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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