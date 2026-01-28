Syrma Sgs Technology Aktie

WKN DE: A3DW1T / ISIN: INE0DYJ01015

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Syrma Sgs Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Syrma Sgs Technology wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Syrma Sgs Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,57 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,74 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 34,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,69 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,73 INR, gegenüber 9,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 47,87 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,87 Milliarden INR generiert wurden.

Aktien in diesem Artikel

Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S 723,45 9,31% Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S

