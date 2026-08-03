Ausblick: Sysco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sysco wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sysco in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 21,95 Milliarden USD im Vergleich zu 21,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,59 USD je Aktie, gegenüber 3,73 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 84,37 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 81,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at