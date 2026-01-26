Sysco Aktie
Ausblick: Sysco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sysco lädt am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,975 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,76 Milliarden USD gegenüber 20,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,73 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 84,44 Milliarden USD, gegenüber 81,37 Milliarden USD im Vorjahr.
