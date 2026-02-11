Ausblick: SYSMEX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SYSMEX wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 21,84 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 26,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 129,05 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 3,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SYSMEX einen Umsatz von 124,39 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 76,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 86,07 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 506,61 Milliarden JPY, gegenüber 508,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at