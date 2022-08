Ausblick: SYSMEX mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX lässt sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SYSMEX die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 46,36 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SYSMEX 47,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,83 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 252,04 JPY im Vergleich zu 210,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 412,09 Milliarden JPY, gegenüber 363,78 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

