WKN DE: A12EJE / ISIN: US87184P1093

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: SYSMEX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SYSMEX wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,140 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 820,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 816,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,496 USD, gegenüber 0,560 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 9,42 -5,80% SYSMEX CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

