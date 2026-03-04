Ausblick: Systemair Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Systemair Registered wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,755 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,00 Milliarden SEK – ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Systemair Registered 3,04 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,27 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,42 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,30 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at