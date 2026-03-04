Systemair AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9RE / ISIN: SE0016609499
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Systemair Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Systemair Registered wird sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,755 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,00 Milliarden SEK – ein Minus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Systemair Registered 3,04 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,27 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,42 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,30 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Systemair AB Registered Shs
|
04.03.26
|Ausblick: Systemair Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Systemair Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Systemair Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.11.25