Systemair AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C9RE / ISIN: SE0016609499
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Systemair Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Systemair Registered lädt am 04.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,22 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Systemair Registered ein EPS von 1,14 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,18 Milliarden SEK gegenüber 3,15 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,05 SEK, gegenüber 3,27 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 12,43 Milliarden SEK im Vergleich zu 12,30 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
