Ausblick: Systemax legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Systemax lädt am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 324,8 Millionen USD – ein Plus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Systemax 302,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at