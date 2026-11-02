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WKN DE: A3CSK3 / ISIN: US37892E1029

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Systemax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Systemax öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,545 USD gegenüber 0,480 USD im Vorjahresquartal.

Systemax soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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