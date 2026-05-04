Ausblick: Systemax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Systemax wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,407 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Systemax 0,350 USD je Aktie vermeldete.

Systemax soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD, gegenüber 1,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at