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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Systemax zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Systemax stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,540 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Systemax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 377,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 358,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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