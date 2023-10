Ausblick: T-Mobile US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

T-Mobile US legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

T-Mobile US wird am 25.10.2023 die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,71 Prozent auf 19,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US noch 19,48 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD, gegenüber 2,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 78,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 79,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at