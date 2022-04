Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

T-Mobile US äußert sich am 27.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,438 USD. Das entspräche einer Verringerung von 40,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,740 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,13 Milliarden USD gegenüber 19,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 80,97 Milliarden USD, gegenüber 80,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at