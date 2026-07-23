T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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Quartalsbilanz in Sicht 23.07.2026 12:06:00

Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für T-Mobile US in Aussicht.

T-Mobile US wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll T-Mobile US in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 22,95 Milliarden USD im Vergleich zu 21,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 94,56 Milliarden USD, gegenüber 88,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,mandritoiu / Shutterstock.com

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