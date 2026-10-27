Ausblick: T-Mobile US zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

T-Mobile US wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,89 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,41 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,15 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,92 USD, gegenüber 9,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 94,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at