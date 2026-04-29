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WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: T Rowe Price Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

T Rowe Price Group stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,85 Milliarden USD gegenüber 1,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,24 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,47 Milliarden USD, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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