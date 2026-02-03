Ausblick: T Rowe Price Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

T Rowe Price Group stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,46 USD je Aktie gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD – ein Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T Rowe Price Group 1,82 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,74 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 9,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,36 Milliarden USD, gegenüber 7,09 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at