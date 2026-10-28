T. Rowe Price Group Aktie
WKN: 870967 / ISIN: US74144T1088
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: T Rowe Price Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
T Rowe Price Group stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,98 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,14 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,24 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,31 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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